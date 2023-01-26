Масована атака Росії: по Україні було випущено понад пів сотні ракет, серед них - "Кинджали"

Під час атаки 26 січня Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Для удару використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

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Він додав, що це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них - в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!", - йдеться у дописі Залужного.

Масована атака росіян 26 січня

Вранці, 26 січня, в Україні лунала масштабна повітряна тривога. Перші вибухи пролунали після 08:00. Росія випустила по території України десятки ракет, у регіонах працювали системи протиповітряної оборони, проте були і "прильоти".

За попередньою інформацією Повітряних військ ЗСУ, росіяни могли здійснити пуски понад 30 крилатих ракет. У масованому обстрілі України було задіяно близько 6 стратегічних бомбардувальників, які вилітали з північних районів РФ.

Через ракетну атаку ворога у деяких областях запроваджено аварійні відключення світла. Найбільше від ударів росіян по енергооб'єктах постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

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