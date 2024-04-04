Масована атака "Шахедів" на Харків: у МВС показали фото загиблих рятувальників та назвали прізвища

Загиблим рятувальникам було 52, 32 та 41 рік.

Внаслідок повторної атаки дронів "Шахедів" на Харків 4 квітня загинули троє рятувальників: Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.

Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. рф продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих", - написав він та опублікував фото загиблих пожежників.

За словами Клименка, Владиславу було 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди. Ще один рятувальник поранений. Він - у важкому стані.

"Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро - поранені", - додав міністр внутршніх справ.

Загиблі внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові рятувальники / Фото: Ігор Клименко

Загиблі внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові рятувальники / Фото: Ігор Клименко

Загиблі внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові рятувальники / Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, російські окупанти влаштували по Харкову масовану атаку дронами-камікадзе "Шахед" у ніч проти 4 квітня. Все, що відомо про удари ворога - читайте ТУТ.

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