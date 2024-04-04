Масована атака "Шахедів" на Харків: у МВС показали фото загиблих рятувальників та назвали прізвища

Загиблим рятувальникам було 52, 32 та 41 рік.
Внаслідок повторної атаки дронів "Шахедів" на Харків 4 квітня загинули троє рятувальників: Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.
Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. рф продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих", - написав він та опублікував фото загиблих пожежників.
За словами Клименка, Владиславу було 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди. Ще один рятувальник поранений. Він - у важкому стані.
"Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро - поранені", - додав міністр внутршніх справ.
Нагадаємо, російські окупанти влаштували по Харкову масовану атаку дронами-камікадзе "Шахед" у ніч проти 4 квітня. Все, що відомо про удари ворога - читайте ТУТ.
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