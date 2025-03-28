Масована атака "Шахедами" по Україні: скільки дронів запустила РФ і де гриміли вибухи

Масована атака "Шахедами" по Україні / © ТСН.ua

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Російські війська влаштували атаку безпілотниками по Україні у ніч проти 28 березня, запустивши 163 дрони. Через атаку постраждали сім областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія запустила по Україні 163 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків. Це Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

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Станом на ранок Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 89 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.

Ще 51 російський безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Через нічну атаку постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.

Нагадаємо, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що за останню добу було зафіксовано щонайменше два удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.