Масована атака України дронами та ракетами: яка ситуація у регіонах на ранок 20 червня

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 20 червня.

Російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні у ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання. Як минула ніч у регіонах.

Київщина

Цієї ночі російські терористи знову вдалися до масованої атаки. Київщина була атакована дронами у декілька хвиль. Повітряна тривога тривала понад чотири години. За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди, декілька приватних та адміністративна будівля. Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстілки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень оновлюється.

Львівщина

Сьогодні зранку внаслідок ворожого удару дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури у м. Львові. Виникла пожежа на даху будівлі. Постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – три обстріли із мінометів Новгород-Сіверського району. В одному із сіл Семенівської громади через обстріл знищено житловий будинок і господарчу споруду. Минулося без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії . Внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок, поранення отримали двоє осіб, одна з них – дитина 2010 р.н. Пошкоджено житловий будинок.

У Миропільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення. Юнаківська громада: внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна людина, одна – поранена.

Запорізька область

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі.

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Минулося без жертв. Рятувальники обстежують місцевість, встановлюють наслідки обстрілу.

Вчора окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 16 приватних будинків. Дві господарські споруди знищені, ще дев’ять – побиті. Понівечені й газопровід та лінія електропередач.

Харківщина

Минулої доби росіяни обстріляли низку населених пунктів області. По с. Новоосинове Куп'янського району ворог завдав удару, орієнтовно керованою авіабомбою. Минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Також росіяни з артилерії обстріляли с. Лютівка та с. Івашки Богодухівського району. Без постраждалих. У м. Ізюм під час спалювання сміття на подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості. На березі річки у с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Його госпіталізовували з пораненням.

Луганщина

Вчора західніше Діброви, що в районі Кремінної, ворог здійснював атаки, однак успіхів окупанти не здобули.За добу противник здійснив 115 обстріли (512 снарядів).

Донеччина

Росіяни здійснили 23 обстріли, обстріляли 15 населених пунктів: с.Рай-Олександрівка, Лиман, Залізне, Часів Яр, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с.Куртівка, с.Ласточкине, с.Ступочки, с.Червоне, с.Новобахмутівка, с.Віролюбівка, с.Миколаївка, с.Новий Комар, Торецьк. Внасоідок атак по області – п’ять поранених за добу. Пошкоджено шість житлових будинків, два цивільних автомобіля, АЗС, дитсадок, службовий автомобіль НПУ, ЛЕП.

Миколаївщина

Вночі в області силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (275 снарядів), з них по м. Херсон – сім артилерійських обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області; адміністративні будівлі м.Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона. Через російську агресію п’ять людей дістали поранення.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. Рівень води знижується і зараз становить 62 сантиметри. На правобережжі підтоплено 818 будинків у чотирьох населених пунктах.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку по Україні у ніч проти 20 червня.

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