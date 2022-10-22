Масована атака ворога по критичній інфраструктурі України: що відомо зараз

Ворог намагався залишити без світла всю Україну. Від ворожих обстрілів постраждали багато областей, зокрема на заході України. На, щастя, більшість ворожих ракет вдалося збити, проте деякі з них таки долетіли до своєї цілі.

Київська область

Українським захисникам вдалося збити кілька ракет, що летіли в бік столиці. За словами радника ОП Олексія Арестовича, є влучання уламків. При цьому про постраждалих інформації немає.

Тим часом у столиці від 8:38 ранку почалися стабілізаційні відключення світла.

Волинська область

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив "прильоти" в області. Без світла залишились окремі частини Луцька та Ковеля. Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, одна цивільна особа постраждала.

"На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок", - написав Погуляйко.

Одеська область

Завдано два ракетних удари по енергетичних об’єктах, відомо про трьох постраждалих. Також силам ППО вдалося збити одну ворожу ракету.

"Вранці ворог наніс два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж", - повідомив очільник області Максим Марченко.

Хмельницька область

Ворог завдав удару і по Хмельницькій області, там можливе відключення води. Наразі детальної інформації про пошкодження немає.

"Є влучання по Хмельницькій області. Прошу, не публікуйте фото та відео з місць прильотів в соцмережах", - написав очільник ОВА Сергій Гамалій.

Рівненська область

Окупанти влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури області. Наразі комунальники працюють над відновленням світла. Електроенергію вже вдалося повернути в медзакладах Рівненського району. Інші працюють на резервних джерелах живлення.

"Вранці ворог наніс ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури області. Пошкоджені електропідстанції. Жертв немає. Внаслідок ударів в частині Рівнського району немає електроживлення. Комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо подачу світла і води. Подолаємо цей виклик, як і попередні", - повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.

Черкаська область

На Черкащині ОВА підтвердила влучання ракети по енергооб'єкту і закликали до "жорсткої" економії електроенергії. Також відомо, що через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області Уманщина наразі без світла.

Кіровоградська область

Ворог поцілив по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах, там зникло світло.

"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!" - закликав очільник області Андрій Райкович.

Чернівецька область

В області сили ППО знищили ворожу ракету. На щастя, ніхто не постраждав.

"Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має", - повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Львівська область

В області також спрацювали сили ППО.

"У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - наголосив очільник області Максим Козицький.

Наразі по всій території України, крім окупованого Криму, знову триває повітряна тривога. Не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте до найближчого укриття!

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