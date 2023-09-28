Масована нічна атака РФ по Україні: звідки запускали ворожі "Шахеди"

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 34 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Ворожі дрони летіли з південно-східного напрямку:

район Приморсько-Ахтарськ - РФ,

мис Чауда - ТОТ Крим.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Окрім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника", - зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Сили ППО працювали практично вздовж всього південного напрямку.

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