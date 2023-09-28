Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масована нічна атака РФ по Україні: звідки запускали ворожі "Шахеди"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
950
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масована нічна атака РФ по Україні: звідки запускали ворожі "Шахеди"

Дрон-камікдзе "Шахед" / Фото: ТСН.ua

Також ППО збила російські розвідувальні безпілотники.

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося збити 34 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Ворожі дрони летіли з південно-східного напрямку:

  • район Приморсько-Ахтарськ - РФ,
  • мис Чауда - ТОТ Крим.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Окрім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено 6 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала", "Суперкам").

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника", - зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Сили ППО працювали практично вздовж всього південного напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК з tsn.ua: Кардинально і капітально! Україна зробила великий крок уперед у морях

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
950
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація