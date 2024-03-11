Масована нічна атака "Шахедів": скільки дронів випустили росіяни та де гриміли вибухи

Сьогодні вночі окупанти били по Україні, використовуючт ударні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни знову влаштували масовану атаку по Одеській області. Гатити почали о другій ночі.

10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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