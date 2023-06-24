Масована нічна атака: Залужний розповів, якими ракетами били росіяни та скільки цілей вдалося збити

Російські війська вночі 24 червня під час повітряної тривоги завдали ударів по території України. Окупанти вдарили крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс і Ту-22м3, ракетами морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Літаки стратегічної авіації у кількості десяти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

"Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу", - додали у зведенні.

Як повідомлялося, окупаційна армія Російської Федерації випустила по Україні понад 50 ракет та безпілотники. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, результати бойової роботи доволі таки успішні.

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