Масована ракетна атака 20 липня: у Мережі з'явилися фото й відео моторошних наслідків російських влучань

У ніч проти 20 липня російські окупанти вкотре завдали масованого удару по українському півдню. Є багато постраждалих.

Російські загарбники 20 липня вдарили по Одещині та Миколаївщині. Поліція фіксує страшні наслідки, які завдали росіяни мирним мешканцям України.

Відповідні фото показала пресслужба Поліції Миколаївської області та місцеве видання "Преступности.НЕТ".

"Сьогодні вночі Миколаїв вкотре потерпав від потужної атаки російських військ. Поранені мирні мешканці, серед яких діти, зруйновані та пошкоджені житлові будинки... Внаслідок дій агресора руйнацій зазнали житлові багатоповерхівки у центрі міста, гаражні приміщення громадян та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні поліції.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Поранення отримали дорослі та діти. Місцеве видання "Преступности.НЕТ" повідомляє, що пошкоджено десятки будівель, зокрема відомий миколаївський ресторан "Антрекот". Деякі будівлі зруйновано вщент.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 20 липня / Фото: Преступности НЕТ

На місці продовжують працювати рятувальники, які гасять пожежу, а також слідчі, криміналісти обласного главку поліції, представники прокуратури та управління служби безпеки України, які фіксують кожен факт російської агресії проти мирного населення.

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Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. За усіма зібраними матеріалами слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни". Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок у місті та області та тримати криміногенну ситуацію під контролем.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 липня під ударом різних типів російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв. Окупанти запустили 38 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 18.

Наразі відомо про 18 постраждалих у Миколаєві - 13 дорослих і 5 дітей. Серед них - немовля до 1 року, 3-річна дитина і 16-річний підліток. У Одесі шпиталізувані двоє людей.

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