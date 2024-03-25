Масована ракетна атака по Львівщині: подробиці та фото з місця ударів

Російська терористична армія 24 березня масовано атакувала енергетичні об'єкти у Львівській області. Терористи запускали по регіону ударні дрони, крилаті ракети та ракету "Кинджал".

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

У прокуратурі відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Внаслідок масованої ворожої атаки безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами та гіперзвуковою ракетою "Кинджал" пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресорки", — йдеться у повідомленні.

Також львівська прокуратура вперше показала фото з місця масованого удару.

Фото з місця ракетних ударів по Львівщині / Фото: Прокуратура Львівської області

Нагадаємо, що під час нічної атаки 24 березня у Львівській області було зафіксовано щонайменше 20 ворожих ракет і 7 "Шахедів". Усі вони були спрямовані на обʼєкти критичної інфраструктури.

Внаслідок удару РФ по Львівщині було пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Вранці росіяни знову вгатили по тому самому об'єкту критичної інфраструктури, в який цілили вночі.

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