Масована ракетна атака по Україні: названо дві головні мети окупантів

Масовані ракетні удари Росії по Україні спрямовані на те, щоб посіяти паніку і знищити енергетичну інфраструктуру.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Ми можемо чітко говорити, що вони починають масові обстріли енергетичної інфраструктури і житлових будинків. Все те, що ми бачили в останні дні в Запоріжжі, зараз переноситься на всю країну. Ключова задача - посіяти максимальну паніку. Якщо ми говоримо про столицю, логіки стріляти в скляний міст, в пам'ятник Грушевському або в парк Шевченка просто не існує взагалі. З цієї точки зору можемо говорити, що ключова задача - масово створити паніку і нищити нашу інфраструктуру, перш за все - енергетичну", - розповів Денисенко.

На запитання, чи пов'язані обстріли з призначенням нового командувача так званої "спеціальної військової операції" Сергія Суровікіна, Денисенко відповів:

"Я думаю, що пов'язано саме з цим. Вони давно говорили, що треба стріляти по критичній інфраструктурі України, і зараз вони роблять цей великий масований удар по Україні. Ми повинні чітко розуміти, що такі удари можуть повторюватись, і тому потрібно в найближчі дні, коли ми чуємо повітряну тривогу, до цього абсолютно серйозно ставитись. Ще раз повторюся - їх ключова задача не стільки енергетична інфраструктура, але й житлові квартали, щоб паніка посіялася по всій країні", - зазначив він.

Ракетна атака РФ

Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю і Дінпру. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Військові РФ зранку випустили по Україні 75 ракет, 41 з них — збили сили ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА", — написав він у Facebook.

Телеграм-канал ТСН.ua оприлюднив карту ракетних атак по Україні, під ударом - Київ, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Харків, Житомир, Кривий Ріг і ще низка міст.

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