Масована ракетна атака РФ 14 січня: експерт вказав на цікаву деталь, яка може вплинути на подальші атаки

Наступний ракетний удар окупанів може статися через півтора-два тижні після 14 січня, припускає експерт.

Після масованого ракетного удару Росії 14 січня можна зробити висновик, що виробництво ракет могло знизитися і вже становить не 5-7 ракет на добу, а всього 2-4.

Таке припущення зробив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Приліт (14 січня - ред.) становив 38 ракет у складі Х-101, КР "Калібр", Х-59, Х-22... Змішана, не уніфікована номенклатура, обмеженою кількістю. Вдвічі менша від очікуваної кількості. І так, можна було б сказати, що вони не розтратили весь боєкомплект на удар 14 січня з метою подальшої дорозвідки та завдання додаткових ударів у наступні дні. Але за вікном 18 січня, а цього процесу дорозвідувальних ударів не відбувається", - написав експерт.

З огляду на це, Коваленко озвучив такі висновки:

- 14 січня було застосовано весь накопичений до цієї дати боєкомплект,

- За 2 тижні Росія змогла накопичити у 2 рази менше ракет, ніж у попередні місяці;

- Можливо, у росіян виникла проблема накопичення БК на одному з етапів: виробництво, зняття зі зберігання, логістика;

Також він припустив, що наступний ракетний удар окупанів може статися через півтора-два тижні після 14 січня. Є ймовірність, що вони використають для атаки по Україні у межах 40-40 ракет.

Ракетний удар РФ 14 січня

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, забравши десятки життів. Для атаки вона використала ракету Х-22.

Зараз у переліку загиблих – 45 людей. Серед них – три дитини. Внаслідок російського злочину сиротами залишилося троє дітей. Зокрема, двоє дітей – з родини, яка переїхала з Нікополя. Обоє батьків загинули. Опіку оформлюють бабуся й дядько. Станом на 18 січня 12 тіл і їхніх фрагментів досі не впізнані, 17 осіб вважаються зниклими безвісти

ТСН.ua зібрав відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

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