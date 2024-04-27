Масована ракетна атака РФ по Україні: Зеленський різко звернувся до партнерів

Володимир Зеленський прокоментував масовану ракетну атаку російських військ по Україні. За його словами, терористи випустили по країні 32 ракети, частину із них вдалося збити.

Про це глава держави написав на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

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"Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - наголосив лідер України.

Зеленський підкреслив, що системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для фронту, а також оперативність у постачанні та рішучість дій є вирішальними факторами у війні.

"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя. Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. Маємо зробити все, щоб життя перемогло", - йдеться у дописі президентва.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, на Україну під час атаки Росії 27квітня летіли "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети.

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