Масована ракетна атака РФ: з якою ефективністю відпрацювали сучасні IRIS-T і NASAMS

У Повітряних силах відзначили, що кістяком української системи протиповітряної оборони залишаються комплекси радянського виробництва.

Під час масованої ракетної атаки вчора, 5 грудня, надані Україні союзниками системи IRIS-T і NASAMS відпрацювали зі стовідсотковою ефективністю.

Про це на брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"IRIS-T та NASAMS збили усі повітряні цілі, по яких цілили. Тобто показали 100% результату. Тому іншого шляху немає, треба переходити на цей тип озброєння. Він ефективний, сучасний і буде відповідати вимогам та загрозам. Потрібно підсилюватися далекобійними засобами, як Patriot. Про нього є багато розмов, щоб Україна отримала й цей вид озброєння, систему ППО", – сказав Ігнат.

Також речник Повітряних сил відзначив ефективність німецьких САУ "Gepard", за допомогою яких також збивали російські ракети. Ігнат уточнив, що отриманий від союзників ЗРК MIM-23 Hawk ще не став на бойове чергування. Триває підготовка спеціалістів, які зможуть ефективно використовувати цей тип озброєння.

Він додав, що наразі кістяком української системи протиповітряної оборони залишаються комплекси радянського виробництва "Бук" та С-300.

Раніше Юрій Ігнат попередив, що Росія може завдати новий ракетний удар по території України вже сьогодні, 6 грудня.

Нагадаємо, що під час вчорашнього масованого ракетного удару українські захисники збили понад 60 ракет із 70, які запустила Росія.

За інформацією очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, у Росії залишилося ракет лише на декілька масштабних атак.

IRIS-T та NASAMS: що відомо про ці сучасні ЗРК

IRIS-T — найсучасніша зенітна система Німеччини. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів. 21 жовтня IRIS-T пройшов перше "бойове хрещення" в Україні.

NASAMS — це норвезька зенітно-ракетна система, яку використовують для протиповітряної оборони. Вона здатна може випустити 72 ракети за 12 секунд. 7 листопада міністр оборони Резніков повідомив, що перші NASAMS прибули до України.