Масована ракетна атака РФ: Зеленський розповів, як енергоситема України відновлюється після терору окупантів

Глави держави Володимир Зеленський розповів, що після атаки росіян по енергетичній системі України в деяких областях щн тривають відновлювальні роботи.

Про це очільник України повідомив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 14 жовтня.

"В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - зазначив він.

Незважаючи на стабілізацію енергетичної інфраструктури, Зеленський закликав українців до "розумного споживання" у пікові години - вранці та ввечері.

"Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави", - наголосив він.

Росія обстрілює енергетичні об'єкти України

Російські окупанти цілеспрямовано атакують ракетами та дронами об'єкти енергетичної інфраструктури України. Найбільші пошкодження через атаку росіян на енергетичні об'єкти були 10-11 жовтня. Через це виникли проблеми з енергопостачанням у багатьох містах України. Зокрема, в Києві 11 жовтня розпочалися віялові відключення електропостачання.

Також внаслідок обстрілів росіян енергетичної інфраструктури Львівщини голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про можливі віялові відключення.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія хоче і далі шантажувати Європу енергоресурсами, а для цього позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС. На його думку, масовані обстріли України Росією жодним чином не пов'язані з призначенням командувати війною проти України Сергія Суровікіна.

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