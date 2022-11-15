Масована ракетна атака: Росія вдарила по Рівному, у деяких районах пропало світло

Росія завдала ракетного удару по Рівному, влучання у об'єкт критичнлї інфраструктури, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без світла.

Про це повідомили мер Рівного Олександр Третяк та голова ОВА Віталій Коваль.

"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - написав посадовець.

У Мережі публікують відео, на яких видно, що після удару у небо здіймається густий чорний дим. За інформацією голова ОВА, на місці прильоту працюють відповідні служби. деталі згодом

Росія атакувала ракетами Україну: останні новини

В Україні 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. Після повідомлення про тривогу у деяких областях пролунали вибухи. Росія завдала удару по Києву, Київській, Полтавській, Одеській, Львівській, Черкаській ти Житомирській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії.

О 15:34 мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю. Окупанти випустили ракети по Печерському району, є влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Через атаки росіян у столиці запроваджують екстрені відключення світла.

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