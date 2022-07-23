Масована ракетна атака Росії по Кропивницькому: зросла кількість постраждалих

Вранці 23 липня російські окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Снаряди влучили у військовий аеродром та залізничний об’єкт.

Станом на вечір суботи, 23 липня, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 19 осіб. За даними Кіровоградської обласної військової адміністрації, їхньому життю уже нічого не загрожує.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також читайте Удар по Одеському порту: рятувальники показали фото й відео ліквідації пожежі

Станом на зараз маємо вже 19 поранених внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу. Їх життю нічого не загрожує. Всім надана кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, вранці 23 липня Росія випуслила по Кіровоградській області , зокрема Кропивницькому, 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру - у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

Повідомлялося про 16 постраждалих в результаті удару РФ та трьох загиблих. За інформацією очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, серед загиблих — двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий.

Усе життя в одній валізі: як у 67 лікарю із Сєвєродонецька довелося починати життя заново

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.