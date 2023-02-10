Масована ракетна атака Росії по Україні 10 лютого: Зеленський повідомив про жертви

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії по українських містах 10 лютого є загиблі.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський під час відеозвернення у п'ятницю, 10 лютого.

"Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито.Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним!", - сказав політик.

Більше інформації український президент не повідомив. Зеленський висловив вдячність Повітряним силам та усім військовим за захист України.

"І я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному й кожній, хто захищає Україну та наших людей", - підсумував він.

Росія атакувала Україну 10 лютого

Вранці 10 лютого Росія чергово атакувала ракетами українські міста. Ціллю стали об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів у деяких областях залишилася без світла і водопостачання.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти атакували вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. З кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

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