Масована ракетна атака Росії по Україні: Зеленський звернувся із терміновим зверненням

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний терор Росії, який розпочався вранці 10 жовтня і досі триває.

Відеозвернення президент опублікував на офіційній сторінці. Глава держави записав відео із двору Офісу президента.

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За його словами, росіяни мають дві цілі: енергообʼєкти та мирне населення.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергооб’єкти по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі", - сказав він.

Зеленський зауважив, що на місцях ударів працюють усі відпповідні служби. Станом на зараз відомо про збиті 38 повітряних цілей. Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях.

"Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових, все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього", - сказав Зеленський.

Україна під обстрілами

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох містах України пролунали вибухи. Наразі відомо, що обстріля росіяни Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.

У Києві ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах міста. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.

У Дніпрі від ранку було чутно вибухи. Густий дим піднявся над місцем "прильоту".

Також вибухи чули жителі Києва. У Мережі повідомляють про начебто влучання в центрі міста.

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