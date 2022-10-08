Масована ракетна атака Росії по Запоріжжю: з-під завалів зруйнованих будинків дістали ще два тіла

Росія атакує Запоріжжя другий день поспіль ракетами та іранськими дронами-камікадзе.
У міській раді повідомили, що кількість загиблих через вчорашню атаку росіян по Запоріжжю зросла до 14 осіб. Попередньо, було відомо про 12 жертв.
Про це поінформував секретар міськради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі.
"Російські терористи продовжують обстрілювати наше місто. Вночі вони здійснили атаку з дронів. Через це в кількох районах Запоріжжя постраждали інфраструктурні обʼєкти. А зранку ці нелюди знову випустили свої ракети по житловому кварталу. Одна з ракет впала прямо біля багатоповерхового будинку та пошкодила в ньому вікна та балкони.
Також невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких", - написав він.
Терористичний удар Росії по Запоріжжю
Вчора, 6 жовтня, по Запоріжжю випустили одразу сім ракет. Вони поцілили в багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару загинуло 12 осіб. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл міста.
А вже наступного дня, 7 жовтня, окупанти атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.
В цей же день ввечері місто знову опинилося під атакою РФ. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух поінформував, що над однією з громад Запорізького району протиповітряна оборона знищила три ворожі ракети. На щастя, постраждалих немає.
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