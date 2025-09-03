- Дата публікації
Війна
Масована загроза з повітря: у небі понад 100 дронів, зліт Ту-160 та можлива атака стратегічної авіації РФ
В Україні зафіксовано масштабну повітряну загрозу — у небі близько 105 ворожих дронів, а з авіабази «Енгельс-2» піднявся стратегічний бомбардувальник Ту-160.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95 та Ту-22 у ніч проти 3 вересня. Також зафіксовано зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази «Енгельс-2». У разі пусків крилатих ракет буде надано додаткові попередження.
Також протягом ночі існує підвищена загроза застосування балістичних ракет «Іскандер-М/КН-23» та аеробалістичних гіперзвукових ракет «Кинджал».
Крім того, за даними моніторів, у повітряному просторі України перебуває близько 105 ворожих БПЛА. Українців закликають залишатися в укриттях, дотримуватися правил безпеки та уважно стежити за сигналами тривоги.
