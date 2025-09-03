Масована загроза з повітря: у небі понад 100 дронів, зліт Ту-160 та можлива атака стратегічної авіації РФ

ППО / © ТСН.ua

Моніторингові канали повідомляють про загрозу бойового вильоту стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95 та Ту-22 у ніч проти 3 вересня. Також зафіксовано зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази «Енгельс-2». У разі пусків крилатих ракет буде надано додаткові попередження.

Також протягом ночі існує підвищена загроза застосування балістичних ракет «Іскандер-М/КН-23» та аеробалістичних гіперзвукових ракет «Кинджал».

Крім того, за даними моніторів, у повітряному просторі України перебуває близько 105 ворожих БПЛА. Українців закликають залишатися в укриттях, дотримуватися правил безпеки та уважно стежити за сигналами тривоги.

