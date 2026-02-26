Масовані атаки по Україні: Братчук пояснив, що показали останні російські удари

РФ почала частіше бити по Україні / © Getty Images

Реклама

РФ частіше здійснює удари по Україні із застосуванням безпілотників та ракет Х-101 2026 року виробнитства.

Про що це свідчить — пояснив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«РФ штампує ракети Х-101, як пиріжки. Вже з коліс ворог почав їх застосовувати. А в січні ми фіксували застосування ракет, які вийшли з конвеєра того ж місяця», — сказав він.

Реклама

«Від нас найголовніше — масштабувати удари по РФ, нарощувати кількість таких ударів. Очевидно, що це впливатиме на фронт і на інтенсивність російських ракетно-дронових ударів», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розпочала застосовувати для обстрілів України ракети 2026 року виробництва. Фахівці вважають, що до таких кроків окупанти вдаються «не від хорошого життя».

Зазначимо, сьогодні російські війська скоїли чергову масовану комбіновану атаку на Київ, область та низку інших регіонів України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів.