Масовані атаки РФ по Україні: що стримує ворога бити щодоби — оцінка генерала ЗСУ

Російські удари по Україні / © ДСНС

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На сьогодні Росія не має достатніх ресурсів для щоденних масованих обстрілів українських територій.

Про це колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу «РБК-Україна».

«Теоретично це можливо, але на практиці наразі такої спроможності у РФ немає. Ворог щоденно здійснює атаки, але великомасштабні обстріли їм вдається організовувати раз на два-три дні — потрібно час на накопичення ресурсів», — зазначив Романенко.

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За його словами, проблеми виникають не лише з «Шахедами» — росіяни комбінують різні типи ракет та дронів для досягнення максимального ефекту.

«Їхня тактика — це поєднання різних систем озброєння, включаючи ракети та безпілотники. Такий комплексний підхід вважається найбільш результативним», — пояснив експерт.

Романенко також додав, що РФ активно працює над збільшенням темпів виробництва ударних засобів та підвищенням їхньої ефективності.

Нагадаємо, що росіяни вкотре атакували Київ 21 липня. БпЛА, зокрема, поцілив по житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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Через атаку ворога 21 липня також була пошкоджена станція метро «Лук’янівська» в Києві. Станція зупиняла свою роботу. Поїзди проїжджали повз без зупинки, проте, за кілька годин вона запрацювала на вхід та на вихід.

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