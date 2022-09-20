Масовані обстріли Миколаївщини: Кім розповів деталі чергового терору військ РФ

За минулу добу під ворожим вогнем опинилися Очаківська, Широківська, Березнегуватська, Баштанська громади Миколаївщини.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Росіяни обстрілювали аквазону та прибережну зону Очакова Очаківської громади Миколаївського району 19 вересня, від 18:35, та 20 вересня, від 03:20. Постраждалих немає.

Також читайте Окупанти на Миколаївщині поцілили у склад із зерном: деталі від Кіма

У Баштанському районі 19 вересня від 09:20 до 17:00 росіяни вели обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 19 вересня, о 10:40 були обстріли прилеглих територій станції Березнегувате, о 10:45 та 20:10 – с. Мурахівка.

Також вибухи лунали о 13:05 біля с. Любомирівка, о 13:35 та 16:00 на околицях сіл Червоний Яр та Лепетиха. Ввечері, о 17:10 було влучання у поле між селами Маломихайлівка та Червоний Яр, о 17:30 – між смт Березнегувате та с. Тетянівка. Постраждалих немає.

Вночі, 20 вересня, орієнтовно о 03:45 та 03:55 обстрілів з боку армії РФ знову зазнало смт Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих немає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Також 19 вересня, близько 20:00-20:30 були вибухи в полях за межами м. Баштанка Баштанської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, напередодні російські терористи випустили по Миколаєву 9 ракет.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.