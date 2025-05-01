Масовані обстріли та дата завершення війни в Україні: астрологиня зробила невтішний прогноз

Війна Росії проти України / © ТСН

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Війна в Україні найближчими місяцями триватиме. Ймовірно, з 10 травня ворог повернеться до масованих обстрілів нашої території.

Про це “Главреду” розповіла астролог Ангеліна Вакуліна, травень 2025 року та початок літа для України буде тривожним.

Астрологічний прогноз для України

Як повідомила астрологиня:

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будуть атаки та удари по житлових районах, дитячих установах, зокрема — великі втрати для Харкова та Херсона;

матимуть місце кібератаки на критичну інфраструктуру (енергосистема та банки);

у червні 2025 року можуть бути переговори (неофіційно і без прориву);

цього літа Україні можуть надати нові пакети допомоги від США та ЄС, але з умовами;

до 9 травня обстріли будуть не такими інтенсивними, натомість з 10 травня розпочнуться масовані нічні обстріли (атаки на порти, залізниці)

не відкидається можливість повернення відключень світла;

спостерігатиметься і міграція, але також українці повертатимуться додому.

Найвища небезпека для міст України у травні: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Чернігів, Кривий Ріг.

"Поки що закінчення війни не видно. Окупанти продовжать удари по Україні", — зазначила астролог.

Нагадаємо, позиція України щодо нового так званого “перемирʼя” на 9 травня може бути такою ж, якою була під час так званого “перемир’я” на Великдень.