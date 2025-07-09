Масовані обстріли України влітку: як часто Росія зможе їх повторювати

Масовані атаки влітку / © t.me/SJTF_Odesa

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Росія нарощує виробництво дронів і ракет, готуючись до активної фази ударів по українській території влітку 2025 року. За оцінками західних ЗМІ, агресор вже найближчим часом зможе запускати до тисячі повітряних цілей за одну ніч. Втім, щоденні масовані атаки залишаються малоймовірними.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив полковник запасу, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

За його словами, росіяни стикаються з обмеженнями, які не дозволяють їм регулярно повторювати масштабні комбіновані атаки — як технічними, так і оперативними.

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“Десь раз на тиждень вони можуть створювати серйозну проблему, здебільшого пов'язану з випуском сотень дронів, частина з яких є обманками. Ймовірно, саме в такому режимі росіяни й продовжуватимуть”, — пояснив Світан.

За даними The Telegraph, Росія суттєво наростила оборонне виробництво і готує сценарії ударів, які можуть включати до 1000 дронів і ракет за одну ніч. Однак подібні атаки потребують підготовки: розвідки цілей, логістики та часу на виробництво боєприпасів.

Світан зазначає, що атака крилатими ракетами, починаючи з етапу розвідки, займає близько тижня. Стільки ж може тривати виробництво партії дронів для масштабної операції.

“Такі масовані атаки не можуть бути частими. Не так добре працює розвідка Росії та й у нас не так багато військових цілей. Це можливо, тут буде більше політики, ніж військового складника. Вони хочуть натиснути на населення”, — додав експерт.

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Як повідомляє The Wall Street Journal, Кремль робить ставку на психологічний ефект атак — намагаючись викликати в українців втому та страх, особливо в умовах обмеженої ППО.

За даними Інституту вивчення війни, із січня 2025 року Україна пережила вже 10 наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення. Найбільші з них фіксувалися в червні та липні, коли Росія запускала понад 400 цілей за ніч.

Нагадаємо, уніч проти 9 липня, Росія встановила новий рекорд обстрілів. Ворог завдав ударів 728 ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.