Масовані "прильоти" у Запоріжжі: у міськраді розповіли деталі про постраждалих та наслідки обстрілів РФ

У Запоріжжі вночі 25 вересня у результаті обстрілів РФ зафіксовано масовані "прильоти" по цивільній інфраструктурі.

У результаті нічних обстрілів РФ постраждала цивільна інфраструктура Запоріжжя, є постраждалі люди.

Про це повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради.

За даними міської ради, у багатоповерхівках та будинках приватного сектору від обстрілів росіян пошкоджено вікна. У деяких будинках зруйновано ще й покрівлю.

Також ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня.

"На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи. Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється. Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80", - написав Куртєв.

Своєю чергою голова ОВА Олександр Старух уточнив, що відомо про трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів вночі була знеструмлена електропідстанція.

"Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі... Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного", - написав Старух.

Нагадаємо, окупанти за добу 22 вересня обстріляли Запоріжжя і ще 20 міст та сіл області, було зруйновано понад 70 будинків.

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