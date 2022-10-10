Масовані ракетні атаки - "фірмовий стиль" нового командування окупантів - представник ГУР

Масована ракетна атака росіян 10 жовтня - це “фірмовий стиль” нового командувача силами російських військ в Україні. Керує діями окупантів зараз росіянин Сергій Суровікін.
Терор та масовані ракетні атаки по Україні - це “фірмовий стиль” нового командування, яке керує діями окупантів в Україні.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
За його словами, нещодавно Суровікіна призначили новим головою окупаційної армії в Україні.
“Він відомий тим, що очолював повітряно-космічні сили Росії, не служивши в авіації, а до цього — повітряне угруповання росіян у Сирії. Це його стиль — закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури", — наголосив Андрій Юсов.
Нагадаємо, що у Київській області на підльоті до Києва українські захисники збили ворожий безпілотник. Припускають, що він міг проводити розвідку перед майбутніми ударами.
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