Масовані ракетні атаки Росії по Україні не припиняться ніколи - військовий експерт

Виробництво ракет у Росії йде повільно, але воно не зупиняється.

Масовані ракетні удари по українських містах можуть відбуватися рідше, ніж зараз, але вони не припиняться ніколи. Попри санкції, Росія контрабандою отримує багато деталей, необхідних для виробництва озброєння.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 1 грудня.

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Він зауважив, щоб українське ППО не справлялася практично зі знищенням усіх ракет, що запускаються, Росія використовує масовану атаку.

"Тобто ця кількість на 70-80-90-100 ракет протягом такого удару має бути запущена. Щоб накопичити таку кількість, відтворити їх, зняти зі зберігання, відновити, відправити на аеродроми, розмістити на пускових майданчиках — це все займає якийсь проміжок часу. Якщо ми говоримо про те, що колись можуть припинитися ці удари, ні, вони не припиняться ніколи. Тому що як мінімум у Росії є можливість виробляти ці ракети. Повільно, неспішно, але виробництво працює", — сказав Коваленко.

Загроза нового ракетного удару

Від 10 жовтня російська армія вдається до масованого ракетного обстрілу України. За цей період окупанти здійснили сім потужний атак на енергосистему України. Влада та військові попереджають українців про нову підготовку Росією ударів.

У Повітряних силах повідомили, що російські військові запускають ракети по Україні із 40 аеродромів, які розташовані в окупованому Криму, Білорусі, а також у Росії. Речник відомства вважає, щоб ракетні обстріли припинилися, Україні необхідно мати далекобійну зброю.

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