Масовані ракетні удари можуть залишитися у минулому: РФ шукає нову тактику

Гуменюк попереджає, що ракет у Росії вже набагато менше, але все ще є.

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики”, — пояснила Гуменюк.

За її словами, зараз росіяни “починають розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "шахідів”.

Гуменюк пояснює, що окупанти планують знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів. Вона попереджає, що ракет у Росії вже набагато менше, але все ще є.

"Виробництво майже зупинине, але все ще є. Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", – підсумувала речниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що позавчора Наталія Гуменюк заявляла, що ворог може здійснити масований ракетний удар протягом двох діб.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що тривала відсутність масованого ракетного удару по Україні повинна насторожити Молдову.

У ГУР повідомляли, що Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні.