Масовані ракетні удари можуть залишитися у минулому: РФ шукає нову тактику

Гуменюк попереджає, що ракет у Росії вже набагато менше, але все ще є.
Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому.
Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.
“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики”, — пояснила Гуменюк.
За її словами, зараз росіяни “починають розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "шахідів”.
Гуменюк пояснює, що окупанти планують знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів. Вона попереджає, що ракет у Росії вже набагато менше, але все ще є.
"Виробництво майже зупинине, але все ще є. Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", – підсумувала речниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Нагадаємо, що позавчора Наталія Гуменюк заявляла, що ворог може здійснити масований ракетний удар протягом двох діб.
Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що тривала відсутність масованого ракетного удару по Україні повинна насторожити Молдову.
У ГУР повідомляли, що Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні.
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