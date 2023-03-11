Масовані ракетні удари по Україні: експерт розповів, чому вони не допоможуть Кремлю виграти війну

Використання великої кількості різних систем озброєння все частіше стає основним методом повітряних атак Росії.
Російському президенту-диктатору Влодимиру Путіну масованими ударами війну не виграти. Але Захід досі має запитання, наскільки довго Україна може витримувати атаки ворога.
Про це сказав у коментарі CNN старший науковий співробітник з авіації та технологій в RUSI Джастін Бронк.
"Існує довга історія націй, які намагаються виграти війни за допомогою бомбардувань, щоб зламати волю або здатність протиборчої держави чинити опір, але це неймовірно безуспішні історії", - сказав Бронк.
За його словами, РФ зможе домогтися будь-яких успіхів доти - поки її авіація не переважає в небі України. Бронк каже, що використання такої кількості різних систем озброєння за одну ніч, як було 9 березня, все частіше стає основним методом повітряних атак Росії. Втім, зараз це відбувається з великими проміжками між ударами.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня РФ завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.
Зокрема, для удару по Києву окупанти використали балістичну ракету "Кинджал". Вона влучила в обʼєкт інфраструктури.
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