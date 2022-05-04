Масовані ракетні удари по залізничній інфраструктурі України: перелік потягів, які затримуються (список)

Масовані ракетні удари по залізничній інфраструктурі України: перелік потягів, які затримуються (список)

Через масовані ракетні удари росіян по залізничних станціях в центральних та західних областях України, завдані напереродні увечері, затримується низка потягів.

Максимальна затримка потягів через ворожі обстріли складає понад 11 годин, мінімальна - година.

АТ "Укрзалізниця" опублікувало актуальний розклад курсування потягів, які затримуються.

Затримки пасажирських поїздів станом на 10:30:

№22 Трускавець — Харків (+10:11 год);

№12 Львів — Одеса (+9:39 год);

№60 Чоп — Київ (+9:36 год);

№50 Трускавець — Київ (+9:01 год);

№96 Рахів — Київ (+8:46 год);

№56 Рахів — Київ (+8:28 год);

№30 Ужгород — Київ (+8:22 год);

№13 Київ — Солотвино (+8:20 год);

№3 Львів — Запоріжжя (+8:08 год);

№37 Ужгород — Одеса (+9:44 год);

№135 Чернівці — Олеса (+7:30 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+7:18 год);

№8 Чернівці — Київ (+6:56 год);

№82 Ужгород — Київ (+6:07 год);

№25 Рахів — Одеса (+5:59 год);

№81 Київ — Ужгород (+5:51 год);

№46 Лозова — Ужгород (+5:31 год);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5:28 год);

№49 Київ — Трускавець (+5:23 год);

№29 Київ — Ужгород (+5:15 год);

№146 Ужгород — Львів (+5:14 год);

№45 Ужгород — Лозова (+4:41 год);

№149 Полтава — Чернівці (+4:40 год);

№59 Київ — Чоп (+4:38 год);

№7 Київ — Чернівці (+4:24 год);

№91 Київ — Львів (+3:59 год);

№38 Одеса — Ужгород (+3:47 год);

№92 Одеса — Харків (+3:38 год);

№231 Дніпро — Львів (+3:38 год);

№120 Львів — Заплріжжя (+2:57 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:48);

№8 Одеса — Харків (+2:43 год);

№11 Одеса — Львів (+2:24 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:05 год);

№17 Харків — Львів (+1:56 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:36 год);

№67 Київ — Варшава (+1:30 год);

№41 Дніпро — Львів (+1:19 год);

№119 Запоріжжя — Львів (+1:13 год);

№774 Львів —Дарниця (+7:30 год);

№716 Перемишль — Київ (+5:30 год);

№705 Київ — Перемишль (+7:30 год);

№743 Дарниця — Львів (+4 год);

№710 Львів — Дарниця (+3:59 год).

Нагадаємо, напередодні, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.

Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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