Масовані ракетні удари по залізничній інфраструктурі України: перелік потягів, які затримуються (список)

Через масовані ракетні удари росіян по залізничних станціях в центральних та західних областях України, завдані напереродні увечері, затримується низка потягів.
Максимальна затримка потягів через ворожі обстріли складає понад 11 годин, мінімальна - година.
АТ "Укрзалізниця" опублікувало актуальний розклад курсування потягів, які затримуються.
Затримки пасажирських поїздів станом на 10:30:
№22 Трускавець — Харків (+10:11 год);
№12 Львів — Одеса (+9:39 год);
№60 Чоп — Київ (+9:36 год);
№50 Трускавець — Київ (+9:01 год);
№96 Рахів — Київ (+8:46 год);
№56 Рахів — Київ (+8:28 год);
№30 Ужгород — Київ (+8:22 год);
№13 Київ — Солотвино (+8:20 год);
№3 Львів — Запоріжжя (+8:08 год);
№37 Ужгород — Одеса (+9:44 год);
№135 Чернівці — Олеса (+7:30 год);
№43 Івано-Франківськ — Київ (+7:18 год);
№8 Чернівці — Київ (+6:56 год);
№82 Ужгород — Київ (+6:07 год);
№25 Рахів — Одеса (+5:59 год);
№81 Київ — Ужгород (+5:51 год);
№46 Лозова — Ужгород (+5:31 год);
№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5:28 год);
№49 Київ — Трускавець (+5:23 год);
№29 Київ — Ужгород (+5:15 год);
№146 Ужгород — Львів (+5:14 год);
№45 Ужгород — Лозова (+4:41 год);
№149 Полтава — Чернівці (+4:40 год);
№59 Київ — Чоп (+4:38 год);
№7 Київ — Чернівці (+4:24 год);
№91 Київ — Львів (+3:59 год);
№38 Одеса — Ужгород (+3:47 год);
№92 Одеса — Харків (+3:38 год);
№231 Дніпро — Львів (+3:38 год);
№120 Львів — Заплріжжя (+2:57 год);
№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:48);
№8 Одеса — Харків (+2:43 год);
№11 Одеса — Львів (+2:24 год);
№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:05 год);
№17 Харків — Львів (+1:56 год);
№85 Запоріжжя — Львів (+1:36 год);
№67 Київ — Варшава (+1:30 год);
№41 Дніпро — Львів (+1:19 год);
№119 Запоріжжя — Львів (+1:13 год);
№774 Львів —Дарниця (+7:30 год);
№716 Перемишль — Київ (+5:30 год);
№705 Київ — Перемишль (+7:30 год);
№743 Дарниця — Львів (+4 год);
№710 Львів — Дарниця (+3:59 год).
Нагадаємо, напередодні, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.
Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.
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