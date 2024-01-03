Масовані ракетні удари РФ: розвідка Британії назвала нові цілі обстрілів ворога

Ракетні удари, яких окупаційна армія завдає по Україні протягом останніх кількох днів, свідчать про те, що країна-агресорка змінила свою тактику дальніх ударів.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Зазначається, що нещодавні удари були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України. Тим часом пріоритетом масованих обстрілів минулої зими були удари по енергетичній інфраструктурі.

“Російські планувальники майже напевно визнають важливість відносної оборонного промислового потенціалу в міру підготовки до тривалої війни”, - додали у розвідці Міноборони Британії.

Британські фахівці зауважують, що ці нові операції свідчать про принаймні тимчасову зміну у використанні Росією ударів на великі відстані. Втім, Кремль все ще має намір відновити удари по енергооб'єктах.

Як повідомлялося, зранку у січня росіяни запустили по Україні близько 100 ракет. Силами ППО було знищено 72 повітряні цілі, серед яких - "Кинджали", "Калібри", Х-101/Х-555/Х-55.

Зокрема, війська Росії запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

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