Масовані ракетні удари РФ та "мобіки" не змінять перебіг війни, ЗСУ мають перевагу на полі бою - WP

За оцінками західної розвідки і військових експертів, масовані ракетні обстріли Росії та оголошена мобілізація навряд чи змінять динаміку бойових дій, яка зараз на боці української армії.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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Темп контрнаступу ЗСУ найближчі місяці сповільниться

Американські та інші західні посадові особи вважають, що ЗСУ продовжать контрнаступ в найближчі місяці, навіть попри те, що погода уповільнює темпи війни. А російську армію вони називають "незграбною, погано оснащеною і змученою", яка не зможе протистояти "моторним, високомотивованим і краще озброєним українським військовим".

Один із західних чиновників на умовах анонімності висловив думку, у якийсь момент в найближчі місяці погода може змусити Україну припинити наступ, однак поки "українці зберігають ініціативу і імпульс".

"Проте вже не очікується, що Росія зможе захопити значно більше території. Україна так радикально змінила хід боротьби, що єдине невирішене питання полягає в тому, скільки ще територій Україна зможе повернути, а не в тому, чи зможе Росія досягти своїх цілей", - сказав Роб Лі з Філадельфійського дослідницького інституту зовнішньої політики.

Україна має перевагу на полі бою

За даними американської розвідки, в ході війни країна-терористка РФ втратила 6000 танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки, і деякі з них захоплені захисниками цілими й неушкодженими, поповнивши їх арсенал.

"Україна має перевагу, і Росія щосили намагається відповідати цим перевагам. Поки Україна продовжує отримувати підтримку НАТО і продовжує отримувати артилерію, Україна повинна продовжувати досягати успіхів", — сказав Лі.

Ймовірність нових ракетних ударів РФ

Західні офіційні особи припускапють, що здатність Росії здійснювати ракетні удари буде скорочуватися, що ще більше обмежить її можливості на полі бою. Зокрема, у Росії закінчуються високоточні ракети, які можна використовувати для ураження ключових об'єктів.

"Але поки удари завдаються по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, а не по основних військових об'єктах, "вони не зможуть переломити хід цієї війни", — сказав Музика.

Нагадаємо, на думку західних експертів, наступні тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними.

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