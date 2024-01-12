Масовані ракетні удари та обстріли: в естонській розвідці зробили тривожний прогноз щодо війни в Україні

Російська окупаційна армія продовжить завдавати по Україні масованих ракетних ударів. Окрім того, збільшиться кількість ворожих артобстрілів, оскільки в РФ виробляють боєприпасів більше, ніж витрачають.

Про це під час пресконференції заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає видання ERR.

Про російські удари

Голова естонської розвідки зауважив, що останніми тижнями російська сторона активно використовує бомбардувальники дальньої авіації та ракети "Калібр" для своїх ударів.

Окрім того, він зазначив, що невипадково своїми цілями для атаки росіяни обирають аеродроми. На думку Ківісельга, це свідчить про те, що росіяни вважають небезпечним надходження F-16 на озброєння України.

Також він зазначив, що тактика російських військ, як і раніше, спрямована на виснаження запасів систем ППО України.

Антс Ківісельг прогнозує більше масованих атак з боку Росії.

За його словами, держава-агресорка виробляє більше боєприпасів, ніж використовує. За інформацією Ківісельга, російська сторона випускає по Україні 10000 снарядів на день, а ЗСУ по противнику – 2000 снарядів.

Про ситуацію на фронті

Голова естонської розвідки зауважив, що основним напрямком для російських військ є місто Авдіївка. Він припустив, що, найімовірніше, буде зроблено спробу захоплення або знищення шляхів постачання ЗСУ, які ведуть до Авдіївки. Окупанти сподіваються, що це змусить захисників міста або здатися, або відступити на захід, дозволивши російським військам зайняти місто.

За його словами, пересування обох сторін на лінії фронту відбувається не дуже швидко, оскільки маневрам заважають мінні поля та холодна погода.

"Снігопади обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи вкопуються і використовуються як артилерія, а через ожеледицю для переміщення на позиції використовується лише гусеничний транспорт", – констатував Ківісельг.

Також він зазначив, що плацдарм ЗСУ на Дніпрі тримається, хоча перебуває під постійним вогнем із закритих позицій і піддається атакам піхотних підрозділів.

Нагадаємо, українські сили, що діють на лівому березі Дніпра на Херсонщині, активно використовують безпілотні літальні апарати (FPV), оснащені боєприпасами. Разом з артилерією дрони завдають потужних ударів по російських військах.

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