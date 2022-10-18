Масовані удари дронами-камікадзе: чого прагне Путін і до чого готуватися українцям

Російські окупанти перейшли до масованих ударів іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по критичній інфраструктурі України і житлових будинках. Безпілотники запускають з окупованого Криму, внаслідок таких ударів по всій Україні люди стикаються з відключеннями електроенергії та води. Експерти називають кілька причин переходу армії Росії до нової тактики.

ТСН.ua з'ясував, з чим пов'язаний сплеск активності окупантів і якою є мета атак іранських безпілотників.

Окупанти знайшли слабке місце ППО

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснює, що росіяни "знайшли ключик" до української ППО.

"Неприємна сторона полягає у тому, що вони дуже швидко почали витрачати наш ракетний запас ППО. Бо треба збивати дрони. Вони сьогодні запустили першу хвилю дронів, перенаситили нашу ППО, а потім випустили 16 ракет. 2 чи 3 влучили у ціль, решта були збиті, але проблема у тому, що наші ракети починають закінчуватися", – розповів радник ОП.

Арестович уточнив, що ракети не закінчаться завтра, але сказав, що "це проблема". Ракетами стріляти по дронах він назвав "дурною ідеєю", зокрема через дорожнечу, і висловив сподівання, що західні союзники допоможуть Україні зенітною артилерією для боротьби з безпілотниками.

Він припустив, що росіяни ще "два-три місяці можуть кошмарити українців безпілотниками у такому режимі, як сьогодні".

Терор як компенсація за військові невдачі РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що атаками безпілотників по Україні російські війська віддають перевагу створенню психологічного терористичного впливу, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Військовий аналітик Бретт Фрідман зазначив, що п'ять Shahed-136, які вдарили по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених по дуже великій території. Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити та поранити багато людей, не створюючи значущих військових ефектів.

"Російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних з націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричні оперативні ефекти, завдаючи зосереджених ударів по законним військовим і передовим цілям", - йдеться в повідомленні.

Три головні мети Путіна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чого прагне добитися російська армія.

На запитання, чи намагаються окупанти за допомоги дронів розвідати місцерозташування українських засобів ППО, експерт відповів:

З засобами ППО тут жодних проблем немає. Зазвичай Росія застосовує літак далекої радіолокаційної розвідки А50. Вони стаціонарні наші пости знають, а мобільні пости постійно змінюються – ми постійно маневруємо. Тому немає сенсу – їх засвітять, але потім одразу треба завдавати удару, поки вони перебувають на своїх позиціях".

На його думку, таке масове застосування дронів може говорити про те, що з ракетами в окупантів є проблеми, і дрони заповнюють небо замість ракет.

Жданов пояснив, що така активність армії Росії може мати кілька цілей:

"Перша – руйнування енергетичної інфраструктури, на чому акцентував Путін. Друге – створення паніки серед населення, вони сподіваються, що цей відсоток почне зростати, що люди панікуватимуть і розбігатимуться. Третє завдання – це заповнення прогалин на лінії фронту. Якщо на фронті не можуть ескалювати ситуацію і досягти відчутних результатів, треба зруйнувати саму країну".

До чого готуватися українцям

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав громадян України бути готовими до відключень електроенергії та води по всій країні.

Тимошенко попередив, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи", а через удари РФ по критичній й енергетичній інфраструктурі - можливі віялові відключення. Він нагадав, що під час ранкових ракетних обстрілів знову постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури в низці великих міст України.

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"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - зазначив Тимошенко.

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник радить не нехтувати повітряною тривогою і не піддаватися паніці.

"Порада вкрай важлива одна: чуємо протиповітряну тривогу чи чуємо ревіння "мопеду", як наразі називають Shahed-136 - дбаємо про свою безпеку. Все, що можна порадити. Жодним чином не треба піддаватися ніяким панічним страхам. Маємо усвідомлювати: демократична Україна, яка процвітає, не поміститься на планеті Земля з тиранічною Росією", - зазначив Черник.

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