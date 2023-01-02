Масовані удари дронами-камікадзе по Україні: що задумав Путін і чим відповідають ЗСУ

Армія Росії на новорічні свята завдала нових ударів по Україні. Окупанти замість крилатих ракет використовували переважно іранські ударні безпілотники Shahed-131 та Shahed-136.

В Києві в результаті нічної атаки 2 січня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури і приватні будинки. В столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. Також Росія "привітала" українців з Новим роком атакою дронів-камікадзе. У новорічну ніч над Києвом було збито 23 повітряні цілі, всього по Україні - 45 безпілотників.

ТСН.ua розбирався, з чим пов'язане зростання активності армії РФ.

Чого прагнуть окупанти

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що масованими атаками армія Росії шукає шпарини в українській ППО, яка останнім часом посилилась за рахунок західної допомоги.

"У цій ситуації ми вже навчилися виявляти, збивати ракети. Щодо Shahed розроблено цілу модель тактичної протиповітряної мети... Ми чітко зорієнтувалися, як російські ракетні і розвідувальні системи намагаються виявити нашу нову систему захисту неба від насамперед ракетних ударів. Ми чітко фіксуємо, де місця дислокації бомбардувальників, які запускають ракети, де є модулі пуску, наприклад з Каспію, з Чорного моря, з кораблів і підводних човнів, і звичайно це розвідувальні дрони, які активно працюють по нашій системі", - зазначив Маломуж в ефірі каналу "Freeдом".

За його словами, Україна має дуже гнучку систему протиповітряної оборони:

"Те, що противник намагається її розвідати та пробити – вже не працює. Наприклад, направляють дрони для розвідки та паралельно для завдання ударів. Вони думають, що завдали 40 ударів дронами, 5-10 вразять інфраструктуру чи енергетичні об'єкти – це вже результат. Але ми вже так відпрацювали багатоканальну систему... Тож у цій ситуації принцип не спрацьовує. Тактика пробивання нашої системи працює, але щоразу ми виявляємо на більш далеких підступах ракети".

Як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, українська ППО одразу вираховує траєкторії ворожих ракет:

"Відповідно, ми налаштовуємо наші системи протиповітряної оборони. За кілька годин ми змінюємо дислокацію, міняємо радіуси дій. Відповідно, противник не може чітко визначити систему, що працює".

За його словами, зараз противник намагається дізнатися, як працюватимуть отримані ЗСУ комплекси NASAMS, але "ми комбінуємо, обчислити та пробити наші системи буде дуже складно".

Атаки на свята - особиста позиція Путіна

Водночас, Микола Маломуж наголосив, що стратегічним завданням цих ударів, окрім розвідки позицій ППО, є залякування українців. Такою, за його словами, є особиста позиція президента Росії Володимира Путіна.

"З метою залякування... Зараз основне стратегічне завдання всіх цих ударів, особливо на свята - це особиста позиція Путіна, налякати людей для того, щоб ми були розгублені. Суровікін - виконавець. Особливо важливо, що Путін не може змиритися, що дух українців настільки високий, що його треба придушити у будь-який спосіб", - наголосив Маломуж.

На його думку, Путін сподівається, що "люди будуть розгублені, буде паніка, будуть протести проти війни, буде тиск на керівництво України щодо переговорів на умовах Росії".

Як ЗСУ реагують на активність окупантів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН розповів подробиці атаки дронів в ніч проти 2 січня.

"Цей удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА Shahed-131/136 іранського виробництва. Минулого разу було трохи більше, але і тоді, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави загалом", - розповів офіцер.

За його словами, ППО збивала ворожі баражуючі боєприпаси не тільки на Київщині, але й на півдні, й на східному напрямку.

"Як правило, летять вони з одного і того самого напрямку - це східне узбережжя Азовського моря... Повітряні сили більше збивають, але разом з тим ППО сухопутних військ та інших Сил оборони дедалі частіше долучаються, отримують і досвід у збитті цих БПЛА", - повідомив він.

Проте, зауважив Ігнат, надто тішитися не варто - виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, і інші засоби, техніка теж не вічна, потребує ремонту.

На запитання, чи багато іранських дронів ще є в окупантів, речник Повітряних сил відповів:

"Умовно можна говорити про 250 цих БПЛА, понад 100 дійсно знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось, скільки довезли - тут можна лише робити певні припущення... Якщо вони використовують в таких кількостях, значить вони мають переконання, що Іран і надалі буде надавати їм ці БПЛА".

Керівниця пресцентру Оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаки безпілотників на південному напрямку:

"Південний регіон в більшості випадків використовується ворогом як транзитний. Не стільки намагаються влучити в об'єкти інфраструктури, які тут розташовані, скільки з цього напрямку якраз відсилаються баражуючі боєприпаси. Так сталося і цієї ночі, в зоні нашої відповідальності над Миколаївщиною було збито 7 таких дронів, жодного влучання не допущено, і ще один дрон в зоні нашого реагування - в напрямку Умані. Всі баражуючі боєприпаси, дрони-камікадзе, які були спрямовані з півдня, були збиті ще в транзитному режимі".

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