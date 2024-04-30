Масовані удари російської армії: у ЗСУ назвали головну мету Москви

Армія агресорки Росії не планує зупинятися у досягненні своєї мети - повного знищення критичної інфраструктури України.

Про заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що протягом останніх кількох днів не відбувалося масованих запусків ракет, комбінованих атак або застосування великої кількості ударних безпілотників. Втім, ворог за будь-яку ціну прагне зруйнувати українську стратегічну та критичну інфраструктуру.

"Вони застосовують усю навіть так грізну зброю як "Кинжал", аби уразити і досягнути своїх цілей щодо знищення наших енергетичних об'єктів. Вони не зупиняться, допоки або повністю не знищать, або ми їх не зупинимо на тому етапі, на якому вони вже є", - зауважив Євлаш.

На запитання про те, чи вдасться до осені захистити енергетичні об'єкти України, він сказав, що якомога більше засобів для посилення ППО вже було потрібно "на позавчора". З його слів, необхідні системи різних радіусів дії, зокрема, поєднанні із винищувальною авіацією F-16.

"Оскільки не тільки самі системи нам потрібні, а й боєприпаси і ракети до них, які надзвичайно швидко використовуються", - пояснив представник ПС.

Нагадаємо, раніше Ілля Євлаш повідомляв, що Росія знову може вдатися до масованих ударів по Україні після того, як прибуде озброєння з пакета нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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