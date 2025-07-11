Масовані удари по Україні: Залужний вказав, чого не розуміють США, але добре розуміє РФ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

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В Україні неможливо будувати систему ППО з надто дорогих у виробництві засобів. Це ще не зовсім розуміють у США, проте добре розуміють у Росії, судячи з останніх наслідків ударів по Україні.

Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у своїй колонці для «Української правди».

Залужний зазначив, що масове застосування росіянами ударних дронів у поєднанні з ударами балістичних та крилатих ракет, КАБів потребує створення абсолютно нової єдиної системи ППО на всій території України. Вона має бути розподілена територіально та ешелонована за висотою і засобами ППО.

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«Очевидно, що головний принцип сучасної війни — коли дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу та потужну зброю. Саме протиповітряна оборона потребує кардинальних рішень, які без залучення передових і вже відомих технологій просто неможливі. Під таку кількість засобів нападу просто неможливо будувати систему ППО з надто дорогих у виробництві засобів«, — зазначив посол.

За його словами, терміни виробництва такого озброєння залишилися у парадигмі швидкоплинної війни з партизанами.

«Усе це, мабуть, ще не зовсім розуміють у США, проте судячи з останніх наслідків російських ударів, це добре розуміють у Росії. Сам цей факт, мабуть, є надважливим для побудови майбутнього не тільки України, а й майбутніх альянсів», — наголосив ексголовком ЗСУ.

До слова, на тлі посилення масованих повітряних атак Росії по Україні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав розмову з президентом США Дональдом Трампом про постачання Києву більшої кількості ракет Patriot. Наразі остаточного рішення немає.

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За словами президента України Володимира Зеленського, Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України, ще одну пропонує профінансувати Норвегія.