Російські балістичні ракети / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Аналіз британської розвідки щодо атаки російської армії по Україні 24 квітня дозволяє зробити висновок, що завдяки «енергетичному перемир’ю» РФ змогла накопичити велику кількість ракет для одночасного масованого удару.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії в соціальній мережі X.

«У ніч проти 24 квітня 2025 року Росія здійснила великомасштабну багатовекторну атаку із застосуванням безлічі видів озброєнь проти України з використанням бомбардувальників дальньої авіації, а також кораблів Чорноморського флоту та сухопутних військ. Основні удари були завдані по Києву та Харкову, а також по інших містах України», — зазначили у відомстві.

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За даними британців, російська армія застосувала для атаки понад 200 боєприпасів, зокрема дрони-камікадзе, щонайменше 10 балістичних ракет виробництва РФ та КНДР, а також свої найкращі крилаті ракети Х-101 повітряного базування.

«Цей мікс засобів майже напевно мав на меті дезорієнтувати та перевантажити українську систему ППО. Українські ВПС повідомили про перехоплення 112 повітряних цілей, а також про придушення інших засобами радіоелектронної боротьби», — додали в британському оборонному відомстві.

Також у звіті зазначається, що Х-101 залишаються основним типом ракет, що використовуються Росією для масованих ударів по Україні. А нещодавнє 30-денне «енергетичне перемир’я» дозволило окупантам відновити свої запаси, оскільки від початку березня і до 24 квітня ці ракети використовувалися лише двічі.

«Відновлення запасів дозволяє дальній авіації РФ перебувати у бойовій готовності та завдавати блискавичних ударів без попередження й у зручний для росіян час», — підсумували у британській розвідці.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зауважив, що Росія має додаткову вигоду від використання північнокорейськох ракет у війні проти України.