Масовані ворожі обстріли по Сумщині: зафіксували понад сотню вибухів, на декількох ділянках горить ліс (відео)

Масовані ворожі обстріли по Сумщині: зафіксували понад сотню вибухів, на декількох ділянках горить ліс (відео)

Впродовж доби 20 червня Росія зі своєї території масовано обстрілювала прикордонні регіони Сумської області.

Українські прикордонники зафіксували понад 110 вибухів на території Сумщини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Протягом дня ворог зі своєї території нещадно розстрілював прикордоння Сумщини мінометами, ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. За попередніми даними, людських жертв не зафіксовано. Внаслідок ворожих обстрілів на декількох ділянках відбулося займання лісового масиву", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, від рук російських військових продовжують щодня гинути мирні українці. У понеділок, 20 червня, опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена.

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