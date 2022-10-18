Масованими атаками по Україні окупанти намагаються придушити рішучість ЗСУ на фронті — Пентагон

У США переконані, що росіяни намагаються залякати українців, однак це призводить до ще більшого спротиву окупантам.

Чиновник Пентагону заявив, що масовані удари дронами по мирних жителях та критичній інфраструктурі України Росія завдає для того, аби вселити жах і створити паніку серед українців.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Окупанти сподіваються, що ці панічні настрої, які вони намагаються вселити атаками іранських дронів, зменшать рішучість українців до контрнаступу.

"Якщо подивитися на схожі авіанальоти в історії, якими намагалися завдати психологічного удару та придушити спротив людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це призвело до ще потужнішого результату (на полі бою - ред.)", - сказав американський чиновник.

Він наголосив, що США й надалі підтримуватимуть українців у їхніх активних спробах вигнати окупантів і захистити свою суверенну територію.

Масована атака дронами по Україні 18 жовтня

Армія Російської Федерації вранці 18 жовтня завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

Київ

Близько 09:00 мешканці столиці почали повідомляти про звуки вибухів. В одному з районів помітили чорний дим. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що сталось влучання в об'єкт енергозбереження. За його словами, було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко підтвердив вибухи у Деснянському районі.

Житомир

Після оголошення тривоги у області в Мережі мешканці почали повідомляти про вибухи. Згодом Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" в об‘єкт енергозабезпечення. Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла. Жертв та постраждалих немає.

Харків

Після сповіщення про тривогу мешканці обласного центру повідомили про звуки вибухів. Згодом вибухи підтвердили в ОВА. Відомо, що з Бєлгорода окупанти випустили вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ударом російских окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста.

Дніпро

Російські війська влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури. В ОВА повідомили, що на місці влучання виникла пожежа, а також є серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу. На лівому березі міста міста також перебої з водою.

Запоріжжя

Вночі на 18 жовтня окупанти знову атакували Запорізьку область іранськими безпілотниками. Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури та приміщення складів.

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