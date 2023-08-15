Масований нічний удар по Україні: Ігнат розповів про підступну тактику РФ

Ворог планує свої удари по території України.

Під час нічної масованої атаки ракети, які росіяни запускали по Україні, змінювали напрямок руху. Таку тактику окупанти використовують, щоб максимально досягнути своїх цілей і завдати удару.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

Ігнат наголошує, що окупаційні війська намагаються, аби аби якомога більше ракет долетіло до своєї цілі. Саме тому росіяни запрограмовують маршрути ракет.

"Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут", - розповів Ігнат.

За словами представника ПС, ракети дуже стрімко змінюють свій курс та напрямок руху.

"У нас Telegram-канал... Якщо видно напрямок руху, там, на Київську область. Поки черговий офіцер пише буквально три слова повідомлення: "рухається в сторону Києва", ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову", - наголосив речник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети, які йшли по балістичній траєкторії, збити не вдалося! Ігнат про нічну атаку

Як повідомлялося, російська армія вночі 15 серпня здійснила масштабну атаку по Україні. Під прицілом ворога були західні області. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет із 28 випущених.

Також речник ПС Юрій Ігнат розповів, чим і звідки РФ атакувала Україну вночі. За його словами, ворог продовжує запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.

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