Масований обcтріл України: енергетики повідомили про наслідки російських ударів

В ніч проти 9 березня ЗС РФ атакували територію України. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції "ДТЕК Енерго". Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ракетної атаки по підстанціях ніхто з працівників не постраждав.

В компанії нагадали, що від вересня 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Внаслідок атак 3 енергетики загинули, а 28 отримали поранення.

Масований обстріл України 9 березня

Сьогодні вночі, 9 березня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Вибухи зафіксували у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Львівській областях. На Львівщині в результаті атаки загинули 5 людей.

У Києві під час ракетної атаки окупанти використали гіперзвукову ракету "Кинджал", повідомили в КМДА. Атака у столиці тривала понад 7 годин. Завдяки роботі української ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Є одне влучання "Кинджалом" в обʼєкт інфраструктури. Двоє людей постраждали від уламків ракети.

У ЗСУ повідомили, що ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

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