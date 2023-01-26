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Масований обстріл 26 січня: на Київщині показали російську ракету, уламки якої впали в озеро

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Масований обстріл 26 січня: на Київщині показали російську ракету, уламки якої впали в озеро

Фото: Андрій Нєбитов

Поліція збирає докази російського терору.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети Х-55, які під час масованого ракетного обстрілу 26 січня впали в озеро. 

Про це він написав у Telegram. 

Українські служби дістали уламки російської ракети Х-55, які під час масованої атаки впали в одну із водойм на Київщині.

"Х-55 - саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян.  Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини. Чергові докази злочинів армії російської федерації і відмінні результати роботи наших сил ППО. Зараз поліцейські Київщини оглядають місце події.  Дякуємо ЗСУ  за ефективну ліквідацію повітряної загрози, разом обов’язково переможемо!", - написав Нєбитов. 

Масований ракетний обстріл України 26 січня 

Російські окупанти у четвер, 26 січня, випустили по Україні 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Для масованого ракетного удару окупанти використали ракети "Кинджал", які ЗСУ не мають можливості збивати. 

Через ракетний терор 26 січня загинуло щонайменше 11 українців, пошкоджено енергетичні об'єкти. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2401
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