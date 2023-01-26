Масований обстріл 26 січня: на Київщині показали російську ракету, уламки якої впали в озеро

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети Х-55, які під час масованого ракетного обстрілу 26 січня впали в озеро.

Про це він написав у Telegram.

Українські служби дістали уламки російської ракети Х-55, які під час масованої атаки впали в одну із водойм на Київщині.

"Х-55 - саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини. Чергові докази злочинів армії російської федерації і відмінні результати роботи наших сил ППО. Зараз поліцейські Київщини оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за ефективну ліквідацію повітряної загрози, разом обов’язково переможемо!", - написав Нєбитов.

Масований ракетний обстріл України 26 січня

Російські окупанти у четвер, 26 січня, випустили по Україні 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Для масованого ракетного удару окупанти використали ракети "Кинджал", які ЗСУ не мають можливості збивати.

Через ракетний терор 26 січня загинуло щонайменше 11 українців, пошкоджено енергетичні об'єкти.

Читайте також: