Масований обстріл 26 січня: у ЗСУ розповіли, як три російські ракети впали самі

Україна отримала ще не всі системи ППО від партнерів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час масованого обстрілу 26 січня три російських ракети Х-59 впали, не долетівши до цілі.

Про це він сказав в етері телеканалу "Київ".

"Маємо 55 запущених ракет, з них 40 ракет - повітряного базування, два "Кинджали" зафіксовані, решта - до 9 "Калібрів", а також чотири Х-59 авіаційних збито, а три - десь там не долетіли до цілі", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що ЗСУ показали хороший результат за умов, що Україна отримала ще "не всі обіцяні системи ППО".

Масований ракетний обстріл України 26 січня

Російські окупанти у четвер, 26 січня, влаштували масований ракетний обстріл України. По нашій державі Росія запустила 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Загарбники вкотре цілились по енергетичній системі, щоб залишити українців без електрики під час зими.

На Київщині окупанти поцілили в енергетичний об’єкт, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Напередодні ракетних обстрілів росіяни запустили по Україні також іранські дрони.

Читайте також: