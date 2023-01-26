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Масований обстріл 26 січня: у ЗСУ розповіли, як три російські ракети впали самі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Масований обстріл 26 січня: у ЗСУ розповіли, як три російські ракети впали самі

Фото: Associated Press

Україна отримала ще не всі системи ППО від партнерів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час масованого обстрілу 26 січня три російських ракети Х-59 впали, не долетівши до цілі. 

Про це він сказав в етері телеканалу "Київ". 

"Маємо 55 запущених ракет, з них 40 ракет - повітряного базування, два "Кинджали" зафіксовані, решта - до 9 "Калібрів", а також чотири Х-59 авіаційних збито, а три - десь там не долетіли до цілі", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що ЗСУ показали хороший результат за умов, що Україна отримала ще "не всі обіцяні системи ППО". 

Масований ракетний обстріл України 26 січня 

Російські окупанти у четвер, 26 січня, влаштували масований ракетний обстріл України. По нашій державі Росія запустила 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Загарбники вкотре цілились по енергетичній системі, щоб залишити українців без електрики під час зими. 

На Київщині окупанти поцілили в енергетичний об’єкт, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Напередодні ракетних обстрілів росіяни запустили по Україні також іранські дрони. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3404
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