Масований обстріл 29 грудня: у ДСНС підбили підсумки після розбирання завалів

У Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

Про наслідки ДСНС повідомили у телеграмі.

"Сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", - розповіли рятувальники.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждало загало 170 людей, з яких загинуло 53 людини. Врятувати вдалося 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 січня також здійснили масований ракетний обстріл України. Внаслідок ворожої атаки у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах розповіли, чи існує ймовірність повторного масованого удару росіян.

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