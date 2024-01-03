Масований обстріл 29 грудня: у ДСНС підбили підсумки після розбирання завалів

Рятувальники розповіли про наслідки масованої атаки росіян 29 грудня.
У Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.
Про наслідки ДСНС повідомили у телеграмі.
"Сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", - розповіли рятувальники.
В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждало загало 170 людей, з яких загинуло 53 людини. Врятувати вдалося 22 людини.
На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 січня також здійснили масований ракетний обстріл України. Внаслідок ворожої атаки у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах розповіли, чи існує ймовірність повторного масованого удару росіян.
Читайте також:
- Ігнат – про атаку 2 січня: основний удар був по Києву, також 10 "Іскандерів" одночасно на Київщину летіли
- "Прокинься, Європо!": як Захід відреагував на масований ракетний удар РФ по Україні
- Масований удар РФ: Залужний повідомив, що атакував ворог, скільки і яких ракет збила ППО