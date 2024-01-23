Масований обстріл Харкова: 12 російських ракет вбили і поранили понад пів сотні людей — подробиці

Сьогодні, 23 січня, російські окупанти завдали нищівних ракетних ударів по житловим кварталам Харкова.

У Харкові, який вранці атакували російські терористи, стало відомо про загибель п'яти мирних жителів та поранення щонайменше 51 особи.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів – системи С-300, Х-32 та "Іскандер". Епіцентри "прильотів" ще шукають.

"У нас було дві хвилі ворожих атак - о 4:00 та 7:00. Це були комбіновані удари. Наразі ще встановлюють місця "прильотів". Оскільки не всі вони наразі ідентифіковані", - розповів Синєгубов.

Очільник області зауважив, що найбільше уражень зазнали Салтівський і Київський райони. Там від вибухів постраждали понад 30 житлових будинків. Зруйновано два заклади освіти.

Харків. Ракетний удар 23 січня

Харків. Ракетний удар 23 січня

Станом на зараз відомо про 5 загиблих. Ще 51 людина травмована, з них 4 – діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років, їх стан середній.

"Всіх потерпілих доставили до лікарень. Серед дорослих – 5 у важкому стані", - розповів Синєгубов.

Також наразі 12 будинків у Харкові відключені від газу. Близько 20 будинків залишаються без електрики.

Операція з порятунку людей триває. З-під завалів вдалося дістати чоловіка, але його дружина та дитина досі перебувають під уламками будівлі. Рятувальники ДСНС докладають максимум зусиль для їх порятунку.

Харків. Ракетний удар 23 січня / Фото: Associated Press

"З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Своєю чергою, очільник ОДА Синєгубов запевнив, що всім постраждалим буде надано тимчасове житло, гаряче харчування та гуманітарну допомогу.

Ракетний обстріл України 23 січня

Російські загарбники у ніч проти 23 січня влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині. У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і агато поранених. У Харкові – "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених. У Павлограді є один загиблих та один поранений.

За повідомленням речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загалом було випущено 41 ракету різних типів зі стратегічних бомбардувальників, тактичної авіації та наземних установок. З них 21 ціль знищено, ще частину знешкоджено засобами РЕБ..

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