Масований обстріл Харкова: стало відомо про кількість загиблих і поранених (фото)

У п'ятницю, 30 серпня, Харків зазнав масованого обстрілу з боку російських військ.

Ворог здійснив п’ять авіаційних ударів з території Бєлгородської області по Харкову, застосувавши боєприпаси УМПБ Д-30. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще 47 поранено.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед загиблих — 14-річна дівчинка, ще троє людей померли на місці через влучання в 12-поверховий житловий будинок в Індустріальному районі міста.

Унаслідок цього обстрілу також було пошкоджено п'ять автомобілів, а 47 людей дістали різного ступеня поранення. Двадцять із них перебувають у тяжкому або вкрай тяжкому стані, деякі мають ампутації. Один із поранених помер у медичному закладі.

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Російські удари також спричинили масштабні руйнування в інших частинах міста. У центральній частині Харкова вибух спровокував пожежу, коли ракета влучила в землю, підпаливши траву. У Слобідському районі обстріл пошкодив складську будівлю, поранивши двох людей, і зруйнував три житлових будинки, де постраждало шестеро осіб.

На верхніх поверхах 12-поверхового будинку, який зазнав руйнувань, можуть залишатися люди. Вже відомо, що щонайменше одна жінка перебуває там і потребує допомоги. Існує ризик обвалу будівлі, тому рятувальники працюють у посиленому режимі.

Рятувальні операції тривають, інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та наданням допомоги постраждалим.

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Обстріл Харкова 30 серпня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, після обіду 30 серпня Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Мер заявив про влучання просто у центрі міста. Усе, що відомо про атаку – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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