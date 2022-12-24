Масований обстріл Херсона росіянами: у МОЗ повідомили про кількість жертв та травми потерпілих

Під вечір окупанти знову завдали удару по Херсону.

Станом на вечір 24 грудня відомо, що тероростичний обстріл росіянами Херсона обірвав життя 10 людей, 58 - отримали поранення. Це - проникаючі поранення в живіт, голови різного ступеню, очей та ампутації нижніх кінцівок.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, який відвідав постраждалих у лікарні.

Також читайте Повна деокупація Миколаївської області: у ЗСУ натякають на хороші новини

"На цю годину (допис опублікований приблизно о 17 годині - ред.) терористичний удар 24 грудня забрав життя 7 людей, 58 осіб отримали поранення, серед яких є проникаючі поранення в живіт, поранення голови різного ступеню, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок. Залякування, руйнування інфраструктури, загиблі та покалічені люди - вся сутність російського терору. Нелюди. Дякую медикам Херсонщини. За те, що ви є, і за все, що робите!", - йдеться у його дописі.

Смертельний обстріл Херсона у переддень Різдва

24 грудня, у переддень Різдва, росіяни масовано обстріляла центр Херсона, коли там було багато людей. За інформацією голови ОВА Ярослава Янушевича, удар Ф по місту був цілеспрямованим. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. За останніми даними ОВА, щонайменше 10 людей загинуло, 55 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона та опублікував жахливі кадри із місця трагедії. Глава держави наголосив, що світ має бачити, "проти якого абсолютного зла ми воюємо.

У Міністерстві оборони після масованоого обстрілу російськими окупантами Херсона закликав західних партнерів надати більше озброєння, щоб запобігти "таким трагедіям".

30 обстрілів за добу: війська РФ вдарили по Херсону

Читайте також: